Зинченко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1951
Дата смерти18.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Коломийченко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Зинченко Валентина Илларионовна
Рождение ребёнка
01.10.1980
Дочь: Путренкова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Зинченко Валентина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2021