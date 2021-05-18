Зинченко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1951

Дата смерти

18.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Коломийченко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Зинченко Валентина Илларионовна

Рождение ребёнка
01.10.1980

Дочь: Путренкова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Зинченко Валентина Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко Валентина Илларионовна

Смерть
18.05.2021
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