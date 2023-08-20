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Путренкова (Зинченко) Вера Николаевна
Путренкова (Зинченко) Вера Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1980
Пол
Женский
Отец
Зинченко Николай Васильевич
1951 г.р.
Мать
Зинченко (Фомина) Валентина Илларионовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980
Отец:
Зинченко Николай Васильевич
Мать:
Зинченко Валентина Илларионовна
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