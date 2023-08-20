Путренкова (Зинченко) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путренкова (Зинченко) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980

Отец: Зинченко Николай Васильевич

Мать: Зинченко Валентина Илларионовна

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