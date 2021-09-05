Зинченко (Фомина) Валентина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1949
Дата смерти05.09.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1949
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Коломийченко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Зинченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1980
Дочь: Путренкова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Зинченко Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.2021