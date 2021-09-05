Зинченко (Фомина) Валентина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Фомина) Валентина Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1949

Дата смерти

05.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1949

Отец: Фомин Илларион Николаевич

Мать: Фомина Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Коломийченко Галина Николаевна

Отец ребёнка: Зинченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1980

Дочь: Путренкова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Зинченко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Николай Васильевич

Смерть
05.09.2021
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