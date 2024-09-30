Эртте Адам Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте Адам Абрамович

Эртте Адам Абрамович

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эртте (Раски) Сара Александровна

Рождение ребёнка
11.05.1844

Дочь: (Эртте) Катарина Адамовна

Мать ребёнка: Эртте (Раски) Сара Александровна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Эртте Абрам Адамович

Мать ребёнка: Эртте (Раски) Сара Александровна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.