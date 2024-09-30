Эртте (Раски) Сара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эртте Адам Абрамович
Рождение ребёнка
11.05.1844
Дочь: (Эртте) Катарина Адамовна
Отец ребёнка: Эртте Адам Абрамович
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Эртте Абрам Адамович
Отец ребёнка: Эртте Адам Абрамович
Смерть
Неизвестно