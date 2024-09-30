Эртте (Раски) Сара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Раски) Сара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эртте Адам Абрамович

Рождение ребёнка
11.05.1844

Дочь: (Эртте) Катарина Адамовна

Отец ребёнка: Эртте Адам Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Эртте Абрам Адамович

Отец ребёнка: Эртте Адам Абрамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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