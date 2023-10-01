Арсеньева (Извольская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсеньева (Извольская) Мария Петровна

Арсеньева (Извольская) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887

Отец: Извольский Пётр Петрович

Мать: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна

Бракосочетание
18.07.1910

Муж: Арсеньев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.1912

Дочь: Игнатьева (Арсеньева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.09.1915

Сын: Арсеньев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.