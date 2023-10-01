Арсеньева (Извольская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1887
Бракосочетание
18.07.1910
Рождение ребёнка
19.05.1912
Дочь: Игнатьева (Арсеньева) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.09.1915
Сын: Арсеньев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Арсеньев Сергей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно