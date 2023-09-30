Извольский Пётр Петрович
мужской, родился 14.02.1863, Днепр, Дніпропетровська область
умер 09.12.1928, коммуна Ле-Везине, Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Супруги
Извольская (Голицына) Мария Сергеевна23.06.1868 г.р.
Дети
Арсеньева (Извольская) Мария Петровна02.03.1887 г.р.
Извольский Сергей Петрович25.09.1890 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
14.05.1886
Рождение ребёнка
02.03.1887
Дочь: Арсеньева (Извольская) Мария Петровна
Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
25.09.1890
Сын: Извольский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
27.07.1894
Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Рогович (Извольская) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна
Смерть
09.12.1928
коммуна Ле-Везине, Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика