Извольский Пётр Петрович 14.02.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Извольский Пётр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.02.1863, Днепр, Дніпропетровська область

умер 09.12.1928, коммуна Ле-Везине, Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Супруги
Извольская (Голицына) Мария Сергеевна23.06.1868 г.р.
Дети
Арсеньева (Извольская) Мария Петровна02.03.1887 г.р.
Извольский Сергей Петрович25.09.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область

Бракосочетание
14.05.1886

Жена: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна

ЦГИА СПб ф.19 оп.126 д.1537 кадр 397 Жених 23 года, невеста - 19

Рождение ребёнка
02.03.1887

Дочь: Арсеньева (Извольская) Мария Петровна

Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
25.09.1890

Сын: Извольский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
27.07.1894

Сын: Извольский Пётр Петрович

Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Рогович (Извольская) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Извольская (Голицына) Мария Сергеевна

Смерть
09.12.1928
коммуна Ле-Везине, Ивелин, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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