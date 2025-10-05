Рогожин Иван Леонтьевич
мужской, родился Около 1841 ст.
умер 14.08.1897 ст.
ОтецРогожин ЛеонтийНеизвестно г.р.
Супруги
Рогожина Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Рогожина (Сергеева) Анисья СергеевнаОколо 1849 ст. г.р.
Дети
(Рогожина) Елизавета Ивановна05.09.1864 ст. г.р.
Рогожин Василий Иванович22.12.1865 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1841 ст.
Отец: Рогожин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1864 ст.
Дочь: (Рогожина) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Рогожина Мария Александровна
Бракосочетание
05.09.1864 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.
Мать ребёнка: Рогожина Мария Александровна
Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.
Мать ребёнка: Рогожина Мария Александровна
Бракосочетание
20.08.1867 ст.
Смерть
14.08.1897 ст.