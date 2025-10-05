Рогожин Иван Леонтьевич Около 1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рогожин Иван Леонтьевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1841 ст.

умер 14.08.1897 ст.

Отец
Рогожин ЛеонтийНеизвестно г.р.
Супруги
Рогожина Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Рогожина (Сергеева) Анисья СергеевнаОколо 1849 ст. г.р.
Дети
(Рогожина) Елизавета Ивановна05.09.1864 ст. г.р.
Рогожин Василий Иванович22.12.1865 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Рогожин Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1864 ст.

Дочь: (Рогожина) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Рогожина Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/b3e920d1-54f7-40a4-88b0-c8a3610c1d6c/260?center=1045+1899

Бракосочетание
05.09.1864 ст.

Жена: Рогожина Мария Александровна

Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.

Сын: Рогожин Иван Иванович

Мать ребёнка: Рогожина Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/b3fa5d84-0bf3-438b-8391-b9eebf053a0d/157?center=972+2880

Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.

Сын: Рогожин Василий Иванович

Мать ребёнка: Рогожина Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/b3fa5d84-0bf3-438b-8391-b9eebf053a0d/157?center=962+2766

Бракосочетание
20.08.1867 ст.

Жена: Рогожина (Сергеева) Анисья Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/101?center=1146+1431

Смерть
14.08.1897 ст.

https://yandex.ru/archive/catalog/fe13b49d-6085-4403-830d-578fc783e9b6/71?center=1520+1256

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