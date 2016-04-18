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Гончаров Петр Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1929

Дата смерти

18.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929

Отец: Гончаров Лазарь Иванович

Мать: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ученый
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.04.2016

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