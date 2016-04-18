Гончаров Петр Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1929
Дата смерти18.04.2016
ПолМужской
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ученый
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2016