Гончаров Лазарь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Лазарь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Гончаров Петр Лазаревич

Мать ребёнка: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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