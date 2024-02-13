Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лужков Иван (Дед)

Мать: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1929

Сын: Гончаров Петр Лазаревич

Отец ребёнка: Гончаров Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Лазарь Иванович

Смерть
Неизвестно

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