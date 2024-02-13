Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1929
Отец ребёнка: Гончаров Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Лазарь Иванович
Смерть
Неизвестно