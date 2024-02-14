Самерханов Фейсхан
Место рожденияАктуково, Сергачский уезд
Дата рождения13.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891
Отец: Салимжанов Самерхан Хаджи
Мать: (Нигматуллина) Айнижан
Военная служба
Неизвестно
Самарханов Фейсхан Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 194-й пехотный запасный батальон Место рождения Нижегородская губ., Сергачский уезд, Уразовская ... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Сын: Самерханов Усман Фейсханович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно