(Нигматуллина) Айнижан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нигматуллина) Айнижан

Место рождения

Актуково, Сергачский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курмакаев Нигматулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самерханов Исхак

Отец ребёнка: Салимжанов Самерхан Хаджи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимжанов Самерхан Хаджи

Рождение ребёнка
28.02.1888

Сын: Самерханов Мухимхан

Отец ребёнка: Салимжанов Самерхан Хаджи

Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Самерханов Фейсхан

Отец ребёнка: Салимжанов Самерхан Хаджи

Смерть
Неизвестно

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