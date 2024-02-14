(Нигматуллина) Айнижан
Место рожденияАктуково, Сергачский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курмакаев Нигматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самерханов Исхак
Отец ребёнка: Салимжанов Самерхан Хаджи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1888
Сын: Самерханов Мухимхан
Отец ребёнка: Салимжанов Самерхан Хаджи
Рождение ребёнка
13.02.1891
Сын: Самерханов Фейсхан
Отец ребёнка: Салимжанов Самерхан Хаджи
Смерть
Неизвестно