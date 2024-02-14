Салимжанов Самерхан Хаджи
Место рожденияАктуково, Сергачский уезд
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Муньжеев Салимжан
Мать: (Баланбиева) Мисякай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самерханов Исхак
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Айнижан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Нигматуллина) Айнижан
Рождение ребёнка
28.02.1888
Сын: Самерханов Мухимхан
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Айнижан
Рождение ребёнка
13.02.1891
Сын: Самерханов Фейсхан
Мать ребёнка: (Нигматуллина) Айнижан
Смерть
Неизвестно