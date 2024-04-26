Шоленинов Алексей-2 Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1904 ст.
Дата смерти02.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1904 ст.
Вступление в партию
Неизвестно
Название: Член ВКП(б) | Полит. партия/организация
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Образование
Между 1924 и 1928
Образовательное учреждение: Ленинградская Военно-Топографическая школа
Работа или профессия
С ?.04.1940
старший преподаватель | Место работы: Ленинградское Военно-Топографическое училище | Должность: старший преподаватель
Работа или профессия
Между 22.06.1941 и ?.09.1941
начальник службы | Место работы: военно-топографическая служба Лужской оперативной группы | Должность: начальник службы
Работа или профессия
Между ?.09.1941 и ?.01.1943
начальник службы | Место работы: военно-топографическая служба 42 армии Ленинградского фронта | Должность: начальник службы
Военная награда
22.12.1942
Вид награды: Медаль «За оборону Ленинграда» | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: полковник | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная награда
26.12.1942
Вид награды: Орден Красной Звезды | Основание: Приказ подразделения №: 1251/н от: 26.12.1942 Издан: ВС 42 Армии Ленинградского фронта | Звание/ Должность: подполковник | Приказ подразделения №: 1251/н... Показать все
Работа или профессия
Между ?.02.1943 и ?.05.1944
начальник спец. отделения Академии им.Куйбышева, затем начальник Высших Офицерских Курсов ВТСКА г. Москва.
Военная награда
03.11.1944
Вид награды: Орден Красного Знамени | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: полковник | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная награда
23.06.1945
Вид награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | Основание: Приказ подразделения от: 23.06.1945 Издан: воен. инж. академия им. В.В. Куйбышева | Звание/ Должн... Показать все
Военная награда
01.09.1945
Вид награды: Орден Отечественной войны II степени | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: полковник | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная награда
15.11.1950
Вид награды: Орден Ленина | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: Приказ подразделения №: 203/492 от: 15.11.1850 Издан: Президиум ВС СССР | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картот... Показать все
Военная награда
05.11.1954
Вид награды: Орден Красного Знамени | Основание: Президиум ВС СССР | Звание/ Должность: полковник | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Картотека награждений
Военная служба
До 03.10.1962
Воинское звание: полковник | Центральный архив МО. Учетно-послужная картотека
Военная награда
06.04.1985
Вид награды: Орден Отечественной войны II степени | Основание: Номер документа: 71 | Награда/Поощрение | Центральный архив МО. Юбил. картотека награждений
Смерть
02.10.1990