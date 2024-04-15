Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти01.02.1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Семиколенов Иван Свиридов
Мать: не указана
Сын: Проваторов Алексей Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Сын: Проваторов Георгий Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Дочь: Гугнина (Проваторова) Анна Евстафиевна
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Сын: Проваторов Илья Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Сын: Проваторов Иван Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Дочь: Сергеева (Проваторова) Елена Евстафиевна
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Сын: Проваторов Михаил Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Сын: Проваторов Евстафий Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Дочь: Черкасова (Проваторова) Александра Евстафьевна
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич
Сын: Проваторов Павел Евстафиевич
Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич