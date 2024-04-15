Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Место рождения

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1868

Дата смерти

01.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Семиколенов Иван Свиридов

Мать: не указана

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Проваторов Алексей Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Проваторов Георгий Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: Гугнина (Проваторова) Анна Евстафиевна

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Проваторов Илья Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Сын: Проваторов Иван Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.05.1900

Дочь: Сергеева (Проваторова) Елена Евстафиевна

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Проваторов Михаил Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.11.1904

Сын: Проваторов Евстафий Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Черкасова (Проваторова) Александра Евстафьевна

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Проваторов Павел Евстафиевич

Отец ребёнка: Проваторов Евстафий Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
01.02.1949
Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
03.02.1949
Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.