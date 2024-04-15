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Проваторов Евстафий Алексеевич

Место рождения

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1866

Дата смерти

26.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Проваторов Алексей Ионович

Мать: Проваторова (Мещерякова) Мария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Проваторов Алексей Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Проваторов Георгий Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: Гугнина (Проваторова) Анна Евстафиевна

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Проваторов Илья Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Сын: Проваторов Иван Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.05.1900

Дочь: Сергеева (Проваторова) Елена Евстафиевна

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1902

Сын: Проваторов Михаил Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.11.1904

Сын: Проваторов Евстафий Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Черкасова (Проваторова) Александра Евстафьевна

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Проваторов Павел Евстафиевич

Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
26.06.1946
Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: Порок сердца
Похороны
28.06.1946
Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

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