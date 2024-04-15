Проваторов Евстафий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти26.06.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Проваторов Алексей Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Сын: Проваторов Георгий Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Дочь: Гугнина (Проваторова) Анна Евстафиевна
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Сын: Проваторов Илья Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Сын: Проваторов Иван Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Дочь: Сергеева (Проваторова) Елена Евстафиевна
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Сын: Проваторов Михаил Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Сын: Проваторов Евстафий Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Дочь: Черкасова (Проваторова) Александра Евстафьевна
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна
Сын: Проваторов Павел Евстафиевич
Мать ребёнка: Проваторова (Семиколенова) Дария Ивановна