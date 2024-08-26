Плотицын Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Плотицын Иван Артемьевич
Мать: Плотицына Анна Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Плотицын Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плотицын Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Плотицына) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Плотицын Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна
Смерть
После 1873