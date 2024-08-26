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Плотицын Михаил Иванович

Место рождения

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Плотицын Иван Артемьевич

Мать: Плотицына Анна Саввична

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотицына Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Плотицын Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Плотицын Егор Михайлович

Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плотицын Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Плотицына) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Плотицын Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Плотицына Евдокия Петровна

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1873
Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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