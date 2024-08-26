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Плотицын Иван Артемьевич

Место рождения

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1819 и 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Плотицын Артемий Петрович

Мать: Плотицына Марья Ивановна

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотицына Анна Саввична

Место жительства
Неизвестно
Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Плотицына) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Плотицына) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Плотицын Михаил Иванович

Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Плотицын Захар Иванович

Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1819 и 1825
Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Плотицына) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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