Плотицын Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1819 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотицына Анна Саввична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Плотицына) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Плотицына) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична
Смерть
Между 1819 и 1825
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Плотицына) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Плотицына Анна Саввична