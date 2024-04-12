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Сысоев Устин Васильевич

Место рождения

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.05.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1873 ст.

Отец: Сысоев Василий Иосифович

Мать: Сысоева Еликонида Матвеевна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 21.07.1901 по 31.12.1901

Сын: Сысоев Николай Устинович

Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1906

Дочь: Сысоева Зинаида Устиновна

Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Сысоева Зоя Устиновна

Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
15.11.1915

Сын: Сысоев Анатолий Устинович

Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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