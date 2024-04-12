Сысоев Устин Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1873 ст.
Рождение ребёнка
С 21.07.1901 по 31.12.1901
Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1906
Дочь: Сысоева Зинаида Устиновна
Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Сысоева Зоя Устиновна
Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
15.11.1915
Сын: Сысоев Анатолий Устинович
Мать ребёнка: Сысоева Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно