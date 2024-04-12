Сысоева Еликонида Матвеевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1849 ст.
Дата смерти06.08.1906 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Сысоев Алексей Васильевич
Сын: Сысоев Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Сын: Сысоев Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Сын: Сысоев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Сын: Сысоев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Дочь: Сысоева Анастасия Васильевна
Дочь: Сысоева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Дочь: Сысоева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Сын: Сысоев Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Дочь: Сысоева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Дочь: Сысоева Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Дочь: Сысоева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович
Дочь: Сысоева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович