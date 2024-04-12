Сысоева Еликонида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева Еликонида Матвеевна

Сысоева Еликонида Матвеевна

Место рождения

Кондратовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.05.1849 ст.

Дата смерти

06.08.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1849 ст.

Отец: Шестаков Матвей Тимофеевич

Мать: Шестакова Анна Козьмина

Кондратовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.02.1869 ст.

Муж: Сысоев Василий Иосифович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.02.1869 ст.

Муж: не указан

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.07.1870

Сын: Сысоев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1872

Сын: Сысоев Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
01.03.1872

Сын: Сысоев Арсений Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.05.1873 ст.

Сын: Сысоев Устин Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.07.1875

Сын: Сысоев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Сысоев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
28.12.1880 ст.

Сын: Сысоев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1882

Дочь: Сысоева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.1882 ст.

Дочь: Сысоева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.01.1884 ст.

Дочь: Сысоева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1886

Сын: Сысоев Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Сысоева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
12.07.1890

Дочь: Сысоева Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
12.07.1890

Дочь: Сысоева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Сысоева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Иосифович

Смерть
06.08.1906 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close