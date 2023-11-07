Шестаков Матвей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.01.1847 ст.
Дочь: Шестакова Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Шестакова Анна Козьмина
Рождение ребёнка
28.05.1849 ст.
Дочь: Сысоева Еликонида Матвеевна
Мать ребёнка: Шестакова Анна Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Анна Козьмина
Смерть
Неизвестно