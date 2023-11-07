Шестаков Матвей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Матвей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1847 ст.

Дочь: Шестакова Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Шестакова Анна Козьмина

Кондратовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.1849 ст.

Дочь: Сысоева Еликонида Матвеевна

Мать ребёнка: Шестакова Анна Козьмина

Кондратовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анна Козьмина

Смерть
Неизвестно
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