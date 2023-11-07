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Сысоев Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1870

Отец: не указан

Мать: Сысоева Еликонида Матвеевна

Рождение ребёнка
23.07.1870

Сын: Сысоев Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна

Бракосочетание
11.11.1892 ст.

Жена: Абрамова Марфа Ивановна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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