Сысоев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1870
Рождение ребёнка
23.07.1870
Сын: Сысоев Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Абрамова Марфа Ивановна
Бракосочетание
11.11.1892 ст.
Жена: Абрамова Марфа Ивановна
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно