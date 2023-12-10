Сысоева Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
С 21.07.1901 по 31.12.1901
Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1906
Дочь: Сысоева Зинаида Устиновна
Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Сысоева Зоя Устиновна
Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1915
Сын: Сысоев Анатолий Устинович
Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич
Смерть
Неизвестно