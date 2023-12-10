Сысоева Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 21.07.1901 по 31.12.1901

Сын: Сысоев Николай Устинович

Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1906

Дочь: Сысоева Зинаида Устиновна

Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Сысоева Зоя Устиновна

Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1915

Сын: Сысоев Анатолий Устинович

Отец ребёнка: Сысоев Устин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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