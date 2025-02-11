Качалкин Леонтий Сергеев 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Качалкин Леонтий Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия1805 г.р.
Отец
Качалов Сергей Макаров1798 г.р.
Супруги
Качалкина Татьяна Алексеева1826 г.р.
Дети
Качалкин Иван Леонтьев1849 г.р.
Кочалов Максим Леонтьев1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Качалов Сергей Макаров

Мать: Евдокия

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалкина Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Качалкин Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кочалов Максим Леонтьев

Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Качалкин Гаврила Леонтьев

Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Кочалова) София Леонтьева

Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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