Качалкин Леонтий Сергеев
мужской, родился 1825, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия1805 г.р.
ОтецКачалов Сергей Макаров1798 г.р.
Супруги
Качалкина Татьяна Алексеева1826 г.р.
Дети
Качалкин Иван Леонтьев1849 г.р.
Кочалов Максим Леонтьев1852 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Качалов Сергей Макаров
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Качалкин Гаврила Леонтьев
Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Кочалова) София Леонтьева
Мать ребёнка: Качалкина Татьяна Алексеева
Смерть
Неизвестно