Качалкина Татьяна Алексеева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Качалкина Татьяна Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Качалкин Леонтий Сергеев1825 г.р.
Дети
Качалкин Иван Леонтьев1849 г.р.
Кочалов Максим Леонтьев1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалкин Леонтий Сергеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Качалкин Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кочалов Максим Леонтьев

Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Качалкин Гаврила Леонтьев

Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Кочалова) София Леонтьева

Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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