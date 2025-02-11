Качалкина Татьяна Алексеева
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Качалкин Леонтий Сергеев1825 г.р.
Дети
Качалкин Иван Леонтьев1849 г.р.
Кочалов Максим Леонтьев1852 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Качалкин Гаврила Леонтьев
Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Кочалова) София Леонтьева
Отец ребёнка: Качалкин Леонтий Сергеев
Смерть
Неизвестно