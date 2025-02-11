(Кочалова) София Леонтьева
женский, родилась 1858, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 21.07.1871, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКачалкин Леонтий Сергеев1825 г.р.
МатьКачалкина Татьяна Алексеева1826 г.р.
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Рождение
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.07.1871
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область