(Кочалова) София Леонтьева 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кочалова) София Леонтьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 21.07.1871, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Качалкин Леонтий Сергеев1825 г.р.
Мать
Качалкина Татьяна Алексеева1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Качалкин Леонтий Сергеев

Мать: Качалкина Татьяна Алексеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.07.1871
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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