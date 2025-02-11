Andres Johann P
мужской, родился 21.02.1870, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 20.01.1920, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
МатьAndres (Dyck) Judith04.01.1830 г.р.
ОтецAndres Peter J.10.06.1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1870
Отец: Andres Peter J.
Мать: Andres (Dyck) Judith
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
20.01.1920
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния