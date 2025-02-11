Andres Johann P 21.02.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Andres Johann P

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.02.1870, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 20.01.1920, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мать
Andres (Dyck) Judith04.01.1830 г.р.
Отец
Andres Peter J.10.06.1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1870

Отец: Andres Peter J.

Мать: Andres (Dyck) Judith

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
20.01.1920
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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