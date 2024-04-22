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Макаров Арсений Васильевич

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Место рождения

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Макаров Василий Матвеевич

Мать: Макарова Пелагея Исаковна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.02.1891 ст.

Жена: Макарова Анастасия Прокопьевна

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Макаров Егор Арсеньевич

Мать ребёнка: Макарова Анастасия Прокопьевна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.

Сын: Макаров N Арсеньевич

Мать ребёнка: Макарова Елена Васильевна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1896 ст.

Дочь: Макарова Варвара Арсеньевна

Мать ребёнка: Макарова Елена Васильевна

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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