Макаров Арсений Васильевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
20.02.1891 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Мать ребёнка: Макарова Анастасия Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.
Сын: Макаров N Арсеньевич
Мать ребёнка: Макарова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1896 ст.
Дочь: Макарова Варвара Арсеньевна
Мать ребёнка: Макарова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно