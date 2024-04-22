Макарова (Трефилова) Анастасия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Трефилов Прокопий Иванович
Бракосочетание
20.02.1891 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно