Макарова (Трефилова) Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Трефилова) Анастасия Прокопьевна

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Место рождения

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Трефилов Прокопий Иванович

Мать: не указана

Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.02.1891 ст.

Муж: Макаров Арсений Васильевич

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Макаров Егор Арсеньевич

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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