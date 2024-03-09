Макарова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.

Сын: Макаров N Арсеньевич

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1896 ст.

Дочь: Макарова Варвара Арсеньевна

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Уйвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

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