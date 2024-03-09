Макарова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.
Сын: Макаров N Арсеньевич
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1896 ст.
Дочь: Макарова Варвара Арсеньевна
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Смерть
Неизвестно