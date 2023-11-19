Кожевников Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1936
Дата смерти18.07.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Федор Анатольевич
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипачева (Кожевникова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
04.07.1962
Дочь: Сахарова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Петровна
Смерть
18.07.1969