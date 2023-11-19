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Кожевников Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1936

Дата смерти

18.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Кожевников Федор/Федар Григорьевич

Мать: Кожевникова Афимья/Ефимья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Федор Анатольевич

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипачева (Кожевникова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Петровна

Рождение ребёнка
04.07.1962

Дочь: Сахарова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Петровна

Смерть
18.07.1969

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