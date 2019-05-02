Кожевникова Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевникова Лидия Петровна

Кожевникова Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1931

Дата смерти

02.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931

Отец: Брагин Петр Федорович

Мать: Брагина (Глушкова) Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Федор Анатольевич

Отец ребёнка: Кожевников Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипачева (Кожевникова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кожевников Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
04.07.1962

Дочь: Сахарова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Кожевников Анатолий Федорович

Смерть
02.05.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.