Кожевникова Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1931
Дата смерти02.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Федор Анатольевич
Отец ребёнка: Кожевников Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипачева (Кожевникова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кожевников Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
04.07.1962
Дочь: Сахарова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Кожевников Анатолий Федорович
Смерть
02.05.2019