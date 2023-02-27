Морозова Мария Иьлинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Мария Иьлинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
19.09.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Вячеслав Григорьевич

Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.01.1943
Попово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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