Морозова Мария Иьлинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти?.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Вячеслав Григорьевич
Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.01.1943
Попово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область