Морозов Вячеслав Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1872
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1872
Отец: Морозов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Мария Иьлинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Мария Иьлинична
Смерть
1939
Кирилло-Новоезерский, Перкумская волость, Белозерский уезд