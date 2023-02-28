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Морозов Вячеслав Григорьевич

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Место рождения

Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.01.1872

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1872

Отец: Морозов Григорий

Мать: не указана

Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Мария Иьлинична

Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Иьлинична

Смерть
1939
Кирилло-Новоезерский, Перкумская волость, Белозерский уезд
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