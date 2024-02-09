деревня Старово, деревня Старово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Старово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьян дер. Старое Биряковской волости Тотемского уезда Евилиной и Юшкова о неразрешении им виноторговли земским начальником. 1893 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело о перечислении крестьянина острова Сахалина Михаила Куликова в дер. Старое Биряковской волости Тотемского уезда. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8791Старое, д. каз.при колодцах.90405289120
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Биряковская волость
3838СтароеСеменовское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные90362144158

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Биряковская волость
Старое14748деревняРусские55136143279

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Семеновский сельсовет
Старое (кх.) 5058деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.Зимнее: 124 км. Летнее: —.5755

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
246030Староводеревня59°35'с.ш.41°27'в.д.O-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Биряковское сельское поселение
19638408251д Староводеревня
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