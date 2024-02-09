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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян дер. Старое Биряковской волости Тотемского уезда Евилиной и Юшкова о неразрешении им виноторговли земским начальником. 1893 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело о перечислении крестьянина острова Сахалина Михаила Куликова в дер. Старое Биряковской волости Тотемского уезда. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8791Старое, д. каз.при колодцах.90405289120Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3838СтароеСеменовское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные90362144158
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Старое14748деревняРусские55136143279
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Старое (кх.) 5058деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 56 км. Летнее: —.Зимнее: 124 км. Летнее: —.5755
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246030Староводеревня59°35'с.ш.41°27'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638408251д Староводеревня