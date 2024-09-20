Коломиец Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-T9L1-V?view=index&action=view
Рождение ребёнка
24.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-NB65?view=index&action=view
Рождение ребёнка
11.02.1890 ст.
Дочь: Храпак Феодора Исидорова
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-S534?view=index&action=view
Рождение ребёнка
30.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-S3XT-B?view=index&action=view
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-S3X3-P?view=index&action=view
Рождение ребёнка
03.09.1899 ст.
Дочь: Елисавета Исидорова
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-S3JW-2?view=index&action=view
Рождение ребёнка
07.07.1902 ст.
Дочь: Акилина Исидорова
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCS-P84K
Рождение ребёнка
31.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-P9ZT-M?view=index&action=view
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.
Сын: Коломиец Василий Исидоров
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
Брат-близнец Василия. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-P3MW-W?view=index&action=view
Рождение ребёнка
11.04.1909 ст.
Сын: Коломиец Василий Исидоров
Отец ребёнка: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-G9RB-P?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно