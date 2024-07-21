Храпак (Коломиец) Феодора Исидорова
Место рождения
Дата рождения11.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1890 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-S534?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хряпак Косьма Иаковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпак Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Хряпак Косьма Иаковлев
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/d32b6a3b-47e2-4192-958b-0c0ccd98bcc1/74?snippet=Крестьянка+с.+Святогорья%2C+Всенской+в%2C+Хабаровского+уезда+Приморск.+области+Феодора+Исидорова+%5C007%5BКоломиец%5C0... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1913
Отец ребёнка: Хряпак Косьма Иаковлев
Смерть
Неизвестно