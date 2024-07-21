Храпак (Коломиец) Феодора Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпак (Коломиец) Феодора Исидорова

Место рождения

Русская Поляна, Черкаська область

Дата рождения

11.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1890 ст.

Отец: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров

Мать: Коломиец Екатерина Васильева

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-S534?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпак Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Хряпак Косьма Иаковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпак Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Хряпак Косьма Иаковлев

Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Хряпак Косьма Иаковлев

Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
https://yandex.ru/archive/catalog/d32b6a3b-47e2-4192-958b-0c0ccd98bcc1/74?snippet=Крестьянка+с.+Святогорья%2C+Всенской+в%2C+Хабаровского+уезда+Приморск.+области+Феодора+Исидорова+%5C007%5BКоломиец%5C0... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Храпак Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Хряпак Косьма Иаковлев

Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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