Храпак Козьма (Косьма, Кузьма) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Храпак Яков
Рождение ребёнка
19.08.1913
Мать ребёнка: Храпак Феодора Исидоровна
Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Храпак Феодора Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпак Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Храпак Феодора Исидоровна
Смерть
Неизвестно