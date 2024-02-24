Храпак Козьма (Косьма, Кузьма) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпак Козьма (Косьма, Кузьма) Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Храпак Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Храпак Трофим Кузьмич

Мать ребёнка: Храпак Феодора Исидоровна

Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпак Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Храпак Феодора Исидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпак Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Храпак Феодора Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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