Коломиец Трофим Исидоров
Место рождения
Дата рождения18.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-T9L1-V?view=index&action=view
Бракосочетание
28.10.1912 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/04feaa79-454f-4521-b6df-51dea2b2450a/16?snippet=46+169+выдели.+Села+Святнорая+Трофим+Поидоров+%5C007%5BКоломейца%5C007%5D%2C+православного+вероисповедания%2C+первым+б... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова
Рождение ребёнка
27.10.1914 ст.
Дочь: (Коломиец) Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова
Рождение ребёнка
16.10.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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Рождение ребёнка
17.11.1924
Сын: Коломиец Василий Трофимович
Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова
Смерть
Неизвестно