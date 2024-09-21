Коломиец Трофим Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Трофим Исидоров

Место рождения

Русская Поляна, Черкаська область

Дата рождения

18.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1885 ст.

Отец: Коломиец Исидор (Иссидор) Феодоров

Мать: Коломиец Екатерина Васильева

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-T9L1-V?view=index&action=view
Бракосочетание
28.10.1912 ст.

Жена: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова

Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
https://yandex.ru/archive/catalog/04feaa79-454f-4521-b6df-51dea2b2450a/16?snippet=46+169+выдели.+Села+Святнорая+Трофим+Поидоров+%5C007%5BКоломейца%5C007%5D%2C+православного+вероисповедания%2C+первым+б... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова

Рождение ребёнка
27.10.1914 ст.

Дочь: (Коломиец) Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова

Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.10.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1924

Сын: Коломиец Василий Трофимович

Мать ребёнка: Коломиец (Шевченко) Евгения Кузьмова

Святогорье, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно

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