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Дмитриева Валентина Александровна
Дмитриева Валентина Александровна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
14.01.1911
Дата смерти
13.07.1972
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
13.07.1972
Москва
, город федерального значения Москва
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