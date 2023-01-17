Дмитриева Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Валентина Александровна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

13.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
13.07.1972
Москва, город федерального значения Москва
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