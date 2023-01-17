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Червов Аким Александрович

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Место рождения

Исетский район, с. Анофриево

Дата рождения

09.09.1901

Дата смерти

20.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1901

Отец: Червов Александр Александрович

Мать: Червова неизвестно неивестно

Исетский район, с. Анофриево
Рождение ребёнка
16.10.1938

Дочь: Червова Нина Акимовна

Мать ребёнка: Анофриева Анастасия Никандровна

Рождение ребёнка
11.08.1940

Сын: Червов Анатолий Акимович

Мать ребёнка: Анофриева Анастасия Никандровна

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анофриева Анастасия Никандровна

Смерть
20.12.1952
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