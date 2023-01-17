Червов Аким Александрович
Место рожденияИсетский район, с. Анофриево
Дата рождения09.09.1901
Дата смерти20.12.1952
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1901
Исетский район, с. Анофриево
Рождение ребёнка
16.10.1938
Дочь: Червова Нина Акимовна
Мать ребёнка: Анофриева Анастасия Никандровна
Рождение ребёнка
11.08.1940
Мать ребёнка: Анофриева Анастасия Никандровна
Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1952