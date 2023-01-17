Анофриева Анастасия Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анофриева Анастасия Никандровна

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Место рождения

Исетский район, с. Анофриево

Дата рождения

17.03.1905

Дата смерти

09.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Исетский район, с. Анофриево
Рождение ребёнка
16.10.1938

Дочь: Червова Нина Акимовна

Отец ребёнка: Червов Аким Александрович

Рождение ребёнка
11.08.1940

Сын: Червов Анатолий Акимович

Отец ребёнка: Червов Аким Александрович

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червов Аким Александрович

Смерть
09.02.1992
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