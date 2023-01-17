Анофриева Анастасия Никандровна
Место рожденияИсетский район, с. Анофриево
Дата рождения17.03.1905
Дата смерти09.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Исетский район, с. Анофриево
Рождение ребёнка
16.10.1938
Дочь: Червова Нина Акимовна
Отец ребёнка: Червов Аким Александрович
Рождение ребёнка
11.08.1940
Отец ребёнка: Червов Аким Александрович
Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1992