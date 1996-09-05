Семченко (Вильщук) Софья Захаровна
Место рождения
Дата рождения30.08.1922
Дата смерти05.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1922
Отец: Вильщук Захарий Мартынович
Мать: Вильщук Вера Павловна
Рождение ребёнка
06.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
05.09.1996