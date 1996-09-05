Семченко (Вильщук) Софья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семченко (Вильщук) Софья Захаровна

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Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

30.08.1922

Дата смерти

05.09.1996

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1922

Отец: Вильщук Захарий Мартынович

Мать: Вильщук Вера Павловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмченко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмченко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмченко Александр Сергеевич

Смерть
05.09.1996
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