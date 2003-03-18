Сёмченко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмченко Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1921

Дата смерти

18.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семченко Софья Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семченко Софья Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семченко Софья Захаровна

Смерть
18.03.2003
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