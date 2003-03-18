Сёмченко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1921
Дата смерти18.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.03.2003