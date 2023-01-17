Вильщук (Первушина) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильщук (Первушина) Вера Павловна

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Место рождения

катайск, Курганская обл. Russia

Дата рождения

12.08.1899

Дата смерти

04.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1899

Отец: Первушин Павел Федорович

Мать: Первушина Анна Васильевна

катайск, Курганская обл. Russia
Рождение ребёнка
30.08.1922

Дочь: Семченко Софья Захаровна

Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1926

Сын: Вильщук Вячеслав Захарович

Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Смерть
04.05.1973
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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