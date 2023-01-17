Вильщук (Первушина) Вера Павловна
Место рождениякатайск, Курганская обл. Russia
Дата рождения12.08.1899
Дата смерти04.05.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1899
катайск, Курганская обл. Russia
Рождение ребёнка
30.08.1922
Дочь: Семченко Софья Захаровна
Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович
Рождение ребёнка
04.10.1926
Сын: Вильщук Вячеслав Захарович
Отец ребёнка: Вильщук Захарий Мартынович
Смерть
04.05.1973
Похороны
Неизвестно