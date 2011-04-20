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Вильщук Вячеслав Захарович

Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

04.10.1926

Дата смерти

20.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926

Отец: Вильщук Захарий Мартынович

Мать: Вильщук (Первушина) Вера Павловна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Бракосочетание
09.11.1948

Жена: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1953

Дочь: Шульц (Вильщук) Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1958

Сын: Вильщук Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.04.2011
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

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