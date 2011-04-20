Вильщук Вячеслав Захарович
Место рождения
Дата рождения04.10.1926
Дата смерти20.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1926
Бракосочетание
09.11.1948
Рождение ребёнка
24.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1953
Дочь: Шульц (Вильщук) Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.1958
Сын: Вильщук Олег Вячеславович
Мать ребёнка: Вильщук (Буйновская) Виктория Николаевна
Смерть
20.04.2011
Похороны
Неизвестно