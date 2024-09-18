Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович
Место рождения
Дата рождения15.08.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1813 ст.
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Феодорова Ксения Самуиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Севастьян Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1835 ст.
Сын: Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Иоанн (Иван) Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Емельян Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1845 ст.
Дочь: Иванова-Иванова-Симеонова (Феодорова) Васса Самуиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1850
Сын: Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Андреян (Андрей) Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.
Дочь: Иванова-Иванова-Симеонова (Феодорова) Анна Самуиловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно