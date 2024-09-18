Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1813 ст.

Отец: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Мать: (Маркелова) Ирина Марковна-Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Феодорова Ксения Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Севастьян Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1835 ст.

Сын: Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Иоанн (Иван) Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Емельян Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1845 ст.

Дочь: Иванова-Иванова-Симеонова (Феодорова) Васса Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1850

Сын: Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Андреян (Андрей) Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.

Дочь: Иванова-Иванова-Симеонова (Феодорова) Анна Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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