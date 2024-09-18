Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович 11.11.1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

1781 г.р.
1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1783 ст.

Отец: Симеонов Иван Иванович

Мать: (Трофимова) Евдокия Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Федорович

Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1800 ст.

Жена: (Стефанова) Дарья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Феодорович

Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1805 ст.

Сын: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович

Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Максим Федорович

Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Иоаннова Иустина Феодоровна

Мать ребёнка: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1810 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Алексей Федотович

Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.07.1811 ст.

Жена: (Маркелова) Ирина Марковна-Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1813 ст.

Сын: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович

Мать ребёнка: (Маркелова) Ирина Марковна-Маркеловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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