Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1783 ст.
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Федорович
Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна
Бракосочетание
29.01.1800 ст.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Феодорович
Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
13.11.1805 ст.
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Максим Федорович
Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Иоаннова Иустина Феодоровна
Мать ребёнка: не указана
Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1810 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Алексей Федотович
Мать ребёнка: (Стефанова) Дарья Стефановна
Бракосочетание
03.07.1811 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1813 ст.
Сын: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович
Мать ребёнка: (Маркелова) Ирина Марковна-Маркеловна
Смерть
Неизвестно