(Стефанова) Дарья Стефановна 1781 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Стефанова) Дарья Стефановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Федорович

Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1800 ст.

Муж: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Феодорович

Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1805 ст.

Сын: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович

Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Максим Федорович

Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1810 ст.

Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Алексей Федотович

Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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