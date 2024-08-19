(Стефанова) Дарья Стефановна
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Федорович
Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович
Бракосочетание
29.01.1800 ст.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Иродион Феодорович
Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1805 ст.
Сын: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Григорий Федорович
Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1810 ст.
Сын: Иванов-Симеонов (Иванов) Алексей Федотович
Отец ребёнка: Иванов-Симеонов (Иванов) Федор Иванович
Смерть
Неизвестно